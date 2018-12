Premier Nowej Zelandii przeprasza rodzinę zabitej Brytyjki

ChewyPineapple [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

Do morderstwa doszło w Auckland

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern ze łzami w oczach przepraszała rodzinę zamordowanej w Nowej Zelandii turystki z Wielkiej Brytanii, Grace Millane.

Ardern przekonywała, że cały naród czuje wstyd z powodu losu Millane, której ciało zostało znalezione w niedzielę w parku w pobliżu Auckland.

- Mamy przejmujące poczucie bólu i wstydu z powodu tego, co stało się w naszym kraju, w miejscu, które jest dumne ze swojej gościnności, z naszej manaakitanga (gościnność w języku maoryskim - red.) - powiedziała Ardern.

- Więc w imieniu Nowej Zelandii przepraszam rodzinę Grace - wasza córka powinna być tu bezpieczna, a nie była i przepraszam za to - dodała szefowa rządu.

Ardern przekonywała, że Nowozelandczycy odczuwają śmierć Brytyjki osobiście.

Millane zaginęła 1 grudnia, w przeddzień swoich 22 urodzin. W niedzielę odnaleziono jej ciało.

W Nowej Zelandii - jak zwraca uwagę Reuters - zabójstwa są bardzo rzadkie. Rocznie notuje się ich zaledwie ok. 50.

O zabójstwo oskarżono 26-latka, który stanął właśnie przed sądem w Auckland.

Millane trafiła do Nowej Zelandii w ramach rocznej podróży, w którą udała się po ukończeniu studiów. Przed przyjazdem do Nowej Zelandii spędziła miesiąc w RPA. Ostatni raz widziano ją żywą, gdy wchodziła do hotelu wraz z mężczyzną podejrzanym o jej zabójstwo.

Sędzia Evangelos Thomas, który prowadził pierwszą rozprawę ws. zabójstwa dziewczyny, na początku zwrócił się do jej rodziny wyrażając nadzieję, iż "sprawiedliwy i szybki" proces "przywróci im częściowo spokój".