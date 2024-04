Kolejny atak nożownika w Sydney. Zaatakował w kościele

Po doniesieniach o ataku setki ludzi zebrały się przed kościołem, niektórzy skandowali „wyprowadźcie go!", chcąc rozprawić się z nożownikiem. Wobec coraz bardziej agresywnego tłumu policja musiała użyć gazu pieprzowego. Co najmniej jeden funkcjonariusz trafił do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej.

W sobotnim ataku zginęło 6 osób. Nożownik zabijał kobiety

W sobotę mężczyzna dźgnął kilkanaście osób w centrum handlowym Westfield w Bondi Junction, które znajduje się na wschodnich przedmieściach Sydney. Zastrzeliła go policjantka w momencie, gdy usiłował zranić kolejną osobę.

Mężczyzna zdążył śmiertelnie zranić 6 osób, kolejnych 12 odniosło lżejsze obrażenia.



Policja ustaliła, że nożownik miał w przeszłości problemy psychiczne i nic nie wskazuje na to, aby był to atak terrorystyczny. Atakując w centrum handlowym na ofiary wybierał głównie kobiety — stanowią one pięć z sześciu zabitych przez niego osób. Wśród rannych jest 9-miesieczne dziecko, którego matka nie przeżyła ataku.