2-latka zmarła w wyniku popchnięcia. "Bo nie szło mu w grze"

Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał 25-letniego Szymona B. na 12 lat i 2 miesiące więzienia. Mężczyzna przyczynił się w marcu 2017 roku do śmierci 2-latki z Piły.

Jak informuje RMF FM, 25-letni Szymon B. w marcu 2017 roku pchnął 2-letnią Lilianę na metalową framugę. W wyniku zdarzenia, po kilku dniach dziewczynka zmarła.

Czytaj także: Matka oskarżona o zabicie dzieci. Szukała w sieci, jak dusić

Poniżej dalsza część artykułu

Wyrok dwóch lat pozbawienia wolności usłyszała także matka dziewczynki, Angelika B., która miała zataić to, co się stało. Gdy 2-latka trafiła do szpitala, lekarze poinformowali, że zawiadamiają prokuraturę. Kobieta jednak nadal milczała. Dopiero w toku śledztwa na jaw wyszło, co kilka dni wcześniej zrobił partner matki Liliany.

Kobieta ostatecznie zeznała, że Szymon B. przed śmiercią dziecka grał na komputerze. Mężczyzna miał być sfrustrowany, gdyż, jak powiedziała matka 2-latki, ”nie szło mu w grze". Szymon B. miał wówczas popchnąć dziewczynkę, która uderzyła głową o metalową framugę drzwi.

Matka i ojczym dziewczynki na początku usłyszeli zarzuty niedzielenia pomocy i pobicia. Prokuratura w styczniu 2018 roku postanowiła jednak zmienić zarzuty. Para odpowiadała przed sądem za zabójstwo z zamiarem ewentualnym.

Jak podaje RMF FM, na pierwszej rozprawie Angelika B. opowiedziała szczegółowo, jak doszło do zdarzenia. Na drugiej odwołała jednak swoje zeznania i powiedziała, że wszystko wymyśliła.Według opinii biegłych psychologów, kobieta jest niedojrzała emocjonalnie i przejawia osobowość psychopatyczną.