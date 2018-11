Strzelanina w Chicago. Nie żyją trzy ofiary i sprawca

Kłótnia w szpitalu w Chicago przerodziła się w strzelaninę, gdy mężczyzna wyjął pistolet i zabił lekarkę w izbie przyjęć. Następnie wbiegł do szpitala i śmiertelnie zastrzelił aptekarza i policjanta.

Atakujący również poniósł śmierć, ale nie jest jasne czy odebrał sobie życie, czy został zabity przez policję w Mercy Hospital w południowej części miasta - powiedział inspektor policji w Chicago, Eddie Johnson.

Według szpitala zmarłe to 38-letnia Tamara O'Neal, lekarka z izby przyjęć oraz 25-letnia Dayna Less, farmaceutka, która niedawno ukończyła uniwersytet Purdue University.

Zabity oficer został zidentyfikowany jako 28-letni Samuel Jimenez. Dołączył do departamentu policji w lutym 2017 roku i niedawno zakończył swój okres próbny - powiedział Johnson. Policja oświadczyła, że mężczyzna był żonaty i miał trójkę dzieci.

Tożsamość zabójcy nie została na razie upubliczniona.

Łańcuch zdarzeń, które doprowadziły do strzelaniny, rozpoczął się od kłótni na szpitalnym parkingu z udziałem napastnika i O'Neal - podała policja. Kiedy przyjaciel lekarki próbował interweniować, "napastnik podniósł koszulę i pokazał pistolet". Znajomy ów wbiegł do szpitala, by wezwać pomoc, a strzały padły kilka sekund później - pierwsza zginęła lekarka. Po tym, jak O'Neal upadła na ziemię, mężczyzna "stanął nad nią i postrzelił ją jeszcze trzy razy" - powiedział dziennikarzom świadek James Gray.

Kiedy na miejsce przybyli funkcjonariusze, podejrzany strzelił w kierunku ich samochodu, a następnie wbiegł do szpitala. Policja rzuciła się w pościg. W centrum medycznym napastnik wdał się w wymianę ognia z mundurowymi i "zastrzelił biedną kobietę, która właśnie wysiadł z windy", zanim sam został zabity.

Mercy Hospital to pierwszy szpital w Chicago. Został założony w 1852 roku, kiedy grupa Sióstr Miłosierdzia przekształciła dom gościnny w placówkę medyczną. Podczas wojny secesyjnej szpital ratował zarówno żołnierzy Unii, jak i konfederackich jeńców wojennych.