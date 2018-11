Australia: Próbował powstrzymać terrorystę, został oskarżony o kradzieże

Bezdomny, który został okrzyknięty bohaterem narodowym po swojej interwencji w czasie ataku terrorystycznego w australijskim Melbourne, stawił się w sądzie, po oskarżeniu o kradzież - informuje ABC News z Australii.

Michael Rogers został nagrany przez przechodniów telefonami komórkowymi, gdy przy pomocy sklepowego wózka z supermarketu próbował unieszkodliwić Hassana Khalifa Shire Alego, który chwilę wcześniej ranił nożem trzy osoby i groził funkcjonariuszom policji.

Bohatera okrzyknięto przydomkiem "trolley man", Rogers został zidentyfikowany i na jego cześć powstała nawet zbiórka na stronie GoFundMe. Policja jednak poinformowała, że chce zapytać 46-latka o domniemane przestępstwa sprzed ataku w Melbourne. Mężczyzna w piątek oddał się w ręce policji.

While a crowd films a terror attack, one homeless man stepped up to help police - armed with nothing more than a shopping cart #Trolleyman #BourkeSt #Melbourneattack #Australia pic.twitter.com/bx1xT22r9B — IN THE NOW (@IntheNow_tweet) 13 listopada 2018

W weekend pojawił się w sądzie, po oskarżeniu o kradzież roweru z bloku mieszkalnego w Melbourne w październiku i włamanie do kawiarni w centrum miasta na początku tego miesiąca. Z tej ostatniej ukradł 500 dolarów australijskich (niecałe 1400 zł).

Bezdomny został zwolniony za kaucją, mimo że jest od sierpnia na warunkowym zwolnieniu z więzienia. W wywiadzie dla jednej z gazet Rogers przyznał, że co rusz wysyłany jest do więzienia za drobne przestępstwa.

Trolley Man: The unlikely hero in Melbourne's Bourke Street terror attack has been a charged over a series of burglaries. Michael Rogers was released on bail this afternoon. @RobertOvadia #7News pic.twitter.com/84JkJnAjry — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 17 listopada 2018

Teraz być może będzie mógł rozpocząć nowe życie. Organizatorzy zbiórki na GoFundMe osiągnęli już cel w postaci zebrania 145 tys. dolarów australijskich. Trafią one nie do kieszeni bezdomnego, a na konto powiernicze dla Rogersa. Jak poinformowała organizacja charytatywna, pozwoli to na upewnienie się, czy mężczyzna radzi sobie z zarządzaniem swoimi finansami i "kierowaniu nim, gdy będzie wychodził na prostą".

Organizacja charytatywna twierdzi, że wielkoduszność ludzi będzie dla Rogersa przełomowa. - Będziemy nadal wspierać Michaela poprzez National Homeless Collective tak długo, jak będzie to mu potrzebne - powiedział jej przedstawiciel.