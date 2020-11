Z Bidenem będzie trochę inaczej

Donald Trump nadal jednak nie chce się pogodzić z przegraną, wielkimi literami wypisuje w mediach społecznościowych, że to on jest zwycięzcą ze zdecydowaną przewagą. Ale nawet bliskie mu duże amerykańskie media, jak telewizja Fox, informują: „Biden wygrywa".

Trump jest coraz bardziej osamotniony, traci magnetyzm. Pół Ameryki go nadal kocha, ale ci, co w tej połówce znają się na regułach gry wyborczej, nie mają złudzeń, że zgodnie z nimi zwycięzcą jest Biden. Dlaczego takie związane z republikanami media jak Fox nie krzyczą jak Trump, że ukradziono mu zwycięstwo. Pewnie dlatego, że wiedzą, iż głosy liczą ludzie o różnych poglądach, a im dłużej liczą – przecież w niektórych miejscach trwało to parę dni – tym możliwość pomyłki czy fałszerstwa jest mniejsza. Trudno sobie wyobrazić, żeby miały to podważyć sądy, na które liczy dotychczasowy prezydent. Co nie znaczy, że wszyscy kochający Trumpa nie będą się burzyli, ich powstrzymać może tylko deklaracja jego samego: tak, przegrałem.