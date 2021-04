Joe Biden o Afganistanie: Czas zakończyć najdłuższą wojnę w Ameryce

Biały Dom opublikował fragmenty przemówienia Bidena, które w całości ma zostać opublikowane jeszcze w środę. Prezydent USA ma w nim szczegółowo opisać harmonogram wycofania wojsk z Afganistanu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział w nim, że „USA nie mogą dalej inwestować zasobów w trudną wojnę”. - Nie możemy kontynuować cyklu poszerzania naszej obecności wojskowej w Afganistanie, mając nadzieję na stworzenie idealnych warunków do wycofania się, oczekując innego wyniku - podkreślił. - Jestem czwartym amerykańskim prezydentem, który przewodniczy obecności amerykańskich wojsk w Afganistanie. Dwóch Republikanów. Dwóch Demokratów. Nie przerzucę tej odpowiedzialności na kolejnego prezydenta - dodał.

Biden konsultował się w tej sprawie z sojusznikami, przywódcami wojskowymi, ustawodawcami i wiceprezydentem Kamalą Harris. Podkreślił także, że ??jego administracja wciąż będzie wspierać rozmowy pokojowe między rządem afgańskim a talibami oraz wspierać międzynarodowe wysiłki na rzecz szkolenia afgańskiej armii. - Najwyższy czas zakończyć najdłuższą wojnę w Ameryce - podkreślił Biden. - Zamiast wracać do wojny z talibami, musimy skupić się na wyzwaniach, które zadecydują o naszej pozycji - dodał.

Jak wynika z szacunków dziennika "New York Times”, w Afganistanie wciąż stacjonuje ok. 3,5 tys. żołnierzy. Administracja poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa wynegocjowała z talibami układ, zakładający, że USA wycofają wszystkie oddziały z Afganistanu do 1 maja. W marcu obecny prezydent Joe Biden stwierdził jednak, że dotrzymanie tego terminu będzie niezwykle trudne ze względów taktycznych.