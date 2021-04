Armia USA dłużej w Afganistanie. Do rocznicy ataków na WTC

W porozumieniu z administracją prezydenta Donalda Trumpa talibowie zgodzili się wstrzymać ataki i prowadzić rozmowy pokojowe z rządem afgańskim, w zamian za zobowiązanie USA do całkowitego wycofania się do maja 2021 r.

Po objęciu władzy przez Joe Bidena prezydent sugerował, że nie uda się dotrzymać ustalonego terminu.

Z upływem dni stało się jasne, że organizacja wycofania pozostających w Afganistanie 2,5 tys. żołnierzy będzie niewykonalna.

Dziś przedstawiciele administracji Bidena - pod warunkiem utajnienia ich personaliów - poinformowali, że prezydent podjął decyzję o przedłużeniu stacjonowania armii USA w Afganistanie do dnia 11 września 2021 roku - to dzień 20. rocznicy ataków na World Trade Center. Informacje pierwszy opublikował "Washington Post".

Jest prawdopodobne, że decyzja ta grozi odwetem talibów na siłach USA w Afganistanie, eskalacją napięcia i ponownie rozpali polityczne dyskusje wokół zaangażowania Stanów Zjednoczonych w to, co wielu komentatorów nazywa "niekończącą się wojną" - pisze Associated Press.

Jednak ustalenie daty 11 września podkreśla powód, dla którego wojska amerykańskie były w Afganistanie na początku - aby uniemożliwić grupom ekstremistycznym ponowne ustanowienie przyczółka w tym kraju, który mógłby zostać wykorzystany do ataków na USA.

W ciągu ostatniego roku dowódcy wojskowi i oficerowie obrony USA obserwowali, że ataki na wojska amerykańskie zostały w dużej mierze wstrzymane, ale twierdzą, że talibowie zwiększyli liczbę ataków na Afgańczyków.

Dowódcy oceniają, że talibowie nie spełnili warunków porozumienia pokojowego, kontynuując ataki na Afgańczyków i nie zrywając całkowicie więzi z Al-Kaidą i innymi grupami ekstremistycznymi.