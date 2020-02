Amerykanie i talibowie wypracowali rozejm

Urzędnik poinformował, że porozumienie w sprawie siedmiodniowego "zmniejszenia przemocy", po którym w ciągu 10 dni rozpoczną się rozmowy pokojowe, jest "bardzo specyficzne" i obejmuje cały kraj.

Urzędnik, który nie był upoważniony do publicznego zabierania głosu w tej sprawie, pod warunkiem zachowania anonimowości powiedział, że talibowie zobowiązali się do wstrzymania przydrożnych i samobójczych zamachów bombowych oraz ataków rakietowych. Stany Zjednoczone będą monitorować sytuację i ustalą, czy doszło do jakichkolwiek naruszeń.