USA wycofają część żołnierzy z Afganistanu i Iraku. Zostanie po 2,5 tys.

Wcześniej o tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump planuje tuż przed końcem swojej kadencji zmniejszyć amerykański kontyngent w Afganistanie o dwa tysiące żołnierzy, informowała agencja Associated Press. Powołując się na wysoko postawionych urzędników Pentagonu agencja informowała, że liczba żołnierzy, którzy obecni są w Afganistanie, zostanie zmniejszona z 4,5 tys. do 2,5 tys. Zredukowana zostanie także liczba żołnierzy amerykańskich w Iraku. Obecnie jest ich tam ponad 3 tys., a planowo pozostać ma również 2,5 tys.

Doniesienia AP potwierdził Christopher C. Miller, pełniący obowiązki sekretarza obrony USA. Oficjalnie przyznał, że siły amerykańskie zostaną zredukowane w Afganistanie z 4500 do 2500 żołnierzy, a w Iraku z 3000 do 2500. Termin redukcji został wyznaczony na 15 stycznia 2021 roku.

W październiku prezydent Trump informował za pośrednictwem Twittera, że planuje wycofać wszystkich amerykańskich żołnierzy z Afganistanu jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Z podpisanej w lutym bieżącego roku umowy między Stanami Zjednoczonymi i talibami wynika, że USA zobowiązały się wycofać wszystkich swoich żołnierzy z Afganistanu do końca kwietnia 2021 roku. Konflikt w kraju mimo tej umowy nie ustał.

Amerykańskie wojska są w Afganistanie od 2001 roku, a w Iraku od 2003 roku.