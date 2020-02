Była kandydatka na prezydenta poparła Sandersa

- Jesteśmy tu i jesteśmy z Berniem - mówiła do tłumu zebranego na wiecu w Austin Williamson.

Sanders po wygraniu prawyborów w New Hampshire i Nevadzie, a także po zajęciu drugiego miejsca w prawyborach w Iowa, z niewielką stratą do zwycięzcy, urasta do rangi faworyta w prawyborach organizowanych przez Partię Demokratyczną.