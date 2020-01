Kolejny krok do impeachmentu Trumpa

Głosowanie poprzedziła pełna emocji debata.

- Jesteśmy tu, by przekroczyć bardzo ważny punkt w historii Ameryki - mówiła m.in. spikerka izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Komplet dokumentów w sprawie impeachmentu powinien dotrzeć do Senatu w środę.

"On December 18th, the House of Representatives impeached the President of the United States. An impeachment that will last forever."



– Nancy Pelosi, Speaker of the House + US Patriot



Trump & his enablers can keep their silly arguments about delivery of the articles – moot now. pic.twitter.com/OqJTgQ3mb0