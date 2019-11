USA: Kto z demokratów stawi czoła Trumpowi?

Za Warren uplasował się Bernie Sanders (19 proc.) i Pete Buttigieg (18 proc.). Dopiero na czwartym miejscu znalazł się były wiceprezydent Baracka Obamy Joe Biden z przewidywanymi 17 procentami poparcia. Jeżeli sentyment wyborców z Iowa udałoby się Warren przenieść do innych stanów głosujących w pierwszej fazie prawyborów, to byłby dla tej kandydatki duży skok ku wygranej.

Niektórzy wręcz swoją osobą zapowiadają zmiany, jakich fotel prezydencki do tej pory nie widział. Elizabeth Warren byłaby pierwszą kobietą prezydentem, a Pete Buttigieg – pierwszym przywódcą USA o homoseksualnej orientacji. To może się jednak okazać przeszkodą w Iowa, gdzie – jak donoszą analitycy polityczni – część demokratycznych wyborców uważa, że Donalda Trumpa może pokonać tylko biały heteroseksualny mężczyzna.

Senator Warren jednak bardzo dobrze sobie radzi w zbiórce pieniędzy, w sumie uzyskując 49,9 miliona dolarów na kampanię. Wyprzedza ją tylko Bernie Sanders, na którego konto wpłynęło do tej pory 61,5 mln dol. Natomiast Biden w trzecim kwartale zebrał 6 mln mniej niż w drugim, stąd – mimo że wcześniej się przed tym bronił – zdecydował się skorzystać z pomocy komitetu akcji politycznej tzw. Super PAC, który może przyjmować duże donacje. – Ci, którzy poświęcają się dla pokonania Donalda Trumpa, organizują się, jak tylko pozwala im na to prawo, by zakończyć tę katastrofalną prezydenturę – tłumaczy Biden.

Mimo lawiny krytyki pod adresem obecnego prezydenta, pojawiają się badania opinii publicznej, które przewidują, że ostatecznie wybory prezydenckie wygra właśnie on. Wspomniany wcześniej sondaż USA Today/Suffolk University wskazuje, że jeżeli wybory odbyłyby się dzisiaj, to na obecnego prezydenta zagłosowałoby 41 proc. wyborców, a na jeszcze nieokreślonego nominata Partii Demokratycznej – 39 proc. Moody’s Analytics tłumaczy, że szanse Trumpa na wygraną zależą od sytuacji gospodarczej, a w szczególności nastrojów konsumenckich i tego, jak wyborcy postrzegają swoją sytuację finansową. „Jeżeli sytuacja gospodarcza utrzyma się na takim poziomie jak teraz, to prezydent z łatwością wygra wybory w 2020” – przewidują trzy różne modele ekonomiczne Moody’s Analytics, które sprawdziły się we wszystkich wyborach od 1980 – oprócz 2016 roku.