Syria krytykuje USA za "wspieranie agresji Izraela"

Syryjski MSZ potępił oświadczenie Donalda Trumpa ws. okupowanych przez Izrael od 1967 roku Wzgórz Golan. W czwartek prezydent USA stwierdził, że świat powinien uznać, że terytorium to należy do Izraela.

Oświadczenie wydane przez MSZ Syrii, cytowane przez Syryjską Agencję Informacyjną (SANA) głosi, iż "Syria zdecydowanie potępia nieodpowiedzialne stanowisko prezydenta USA na temat okupowanych Wzgórz Golan".

"To stanowisko potwierdza ślepe oddanie USA Izraelowi i wspieranie agresywnych działań (Izraela)" - czytamy w oświadczeniu syryjskiego MSZ.

Izrael zajął Wzgórza Golan w 1967 roku w czasie tzw. wojny sześciodniowej.

Od 1981 roku terytorium to zostało objęte izraelskim systemem prawnym, co de facto oznaczało jego aneksję. Jednak ONZ i wspólnota międzynarodowa nie zaakceptowała tych działań Izraela nadal uznając Wzgórza Golan za część terytorium Syrii okupowaną przez Izrael.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu, który ubiega się właśnie o przedłużenie swego mandatu do rządzenia krajem, dzień przed wygłoszeniem przez Trumpa oświadczenia podczas spotkania z sekretarzem stanu USA, Mikem Pompeo, również apelował, by świat uznał iż Wzgórza Golan to terytorium, które zawsze już będzie należało do Izraela.