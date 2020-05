Internetowy troll słono zapłaci za zakłócenie zdalnej pracy

W tarczy 4.0 Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić kodeks wykroczeń, by polepszyć ochronę użytkowników zdalnej komunikacji, która stała się powszechna w czasie epidemii w wielu dziedzinach życia oraz działalności. Chodzi o internetowe czaty, zajęcia online w szkołach i na uczelniach, wideokonferencje w kancelariach prawnych i firmach, a czasem też posiedzenia sądów. Wbicie się na taką wideokonferencję ma sporo kosztować niezaproszonych.

Na jego mocy osoba, która nieuprawniona włączy się w transmisję danych prowadzoną przy użyciu systemu teleinformatycznego, udaremni ją albo utrudni użytkownikowi systemu przekazywanie informacji, narazi się na karę – ograniczenia wolności lub do tysiąca złotych grzywny. W noweli pojawia się też § 2. Ten stanowi, że kiedy sprawca takiego czynu użyje słów powszechnie uznanych za obelżywe lub dopuści się innego nieobyczajnego wybryku, zapłaci trzy razy więcej – 3 tys. zł.

Kłopotliwy link

Adwokat Tomasz Darkowski dostrzega zalety tej regulacji i tłumaczy, że trzeba rozróżnić wykroczenie od przestępstwa. To pierwsze (wykroczenie) nie musi się wiązać z przełamywaniem systemu, co byłoby już przestępstwem. Wyobraźmy sobie, że ktoś np. przez pomyłkę wejdzie w posiadanie linku do jakiegoś służbowego spotkania czy lekcji online prowadzonej przez szkołę i tą drogą będzie zakłócał lekcje. Podobnie sprawa się ma z rozprawami czy posiedzeniami online prowadzonymi w otwartej komunikacji.