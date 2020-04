Sprzedawał "lek" na koronawirusa, grozi mu 8 lat więzienia

Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Śledztwo zostało zainicjowane zawiadomieniem Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, który stwierdził, że Tomasz D. za pośrednictwem strony internetowej oraz portali społecznościowych oferował do sprzedaży preparat na koronawirusa. Cena najmniejszej oferowanej dawki wynosiła 350 zł. Mężczyzna rozprowadzał "lek" za pośrednictwem prowadzonej przez siebie fundacji - zapłatą za preparat była darowizna na cele statutowe fundacji. Mężczyzna nie miał pozwolenia na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu.

Prokurator zarzucił Tomaszowi D. popełnienie przestępstw z art. 286 par. 1 kodeksu karnego polegających na usiłowaniu i doprowadzeniu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie w błąd co do rzeczywistej wartości rynkowej oraz właściwości leczniczych oferowanych odpłatnie preparatów.

Tomasz D. usłyszał także zarzut popełnienia przestępstwa z art. 124 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, tj. wprowadzenia do obrotu oraz przechowywania w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego bez wymaganego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Po wykonaniu czynności z podejrzanym prokurator skierował wniosek do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.