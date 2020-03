Specustawa: PiS wycofał się z wprowadzenia aresztu domowego

W rozmowie z Rzeczpospolitą prokurator Ryszard Stefański, prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku mówi dlaczego jest on niedopuszczalny.

Przy okazji zmian związanych z wirusem, który się szerzy rząd próbował przemycić do kodyfikacji karnych kilka istotnych i niepokojących, zdaniem prawników, zmian. Przykład? Wprowadzenie nowego środka zapobiegawczego wobec oskarżonego: zakaz opuszczania lokalu - domu. Podoba się panu ten pomysł?

Po pierwsze nie rozumiem dlaczego pojawia się właśnie teraz. Jego treść nie ma przecież nic wspólnego z pilną potrzebą zmian z powodu epidemii koronawirusa. Gdyby tak było to może bym zrozumiał, ze jest to szczególny przepis na szczególne czasy. Ale tak nie jest. Po drugie uważam, że taki przepis może się okazać wręcz niebezpieczny.

W takiej formie jak go zaproponowali autorzy w projekcie absolutnie nie. Kiedyś wprawdzie byłem zwolennikiem aresztu domowego zamiast tymczasowego aresztowania ale to był zupełnie inny środek. Tamten miał zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania a ten ? Nie widzę możliwości by ta przesłanka została spełniona. A mimo to przepis się pojawia

Oczywiście, że się kłóci. Takie decyzje powinny być podejmowane pod kontrolą sądu. To naprawdę dalekie ograniczenie praw i wolności człowieka. Dla mnie zakaz opuszczania lokalu oznacza fakt pozostawania w nim na stałe. A co zrobić kiedy taki człowiek będzie osobą samotną, która musi choćby wyjść, choćby po zakupy czy apteki? A może to pilnująca go policja powinna mu je dostarczać? Choćby te pierwsze z brzegu dwa pytania świadczą o tym, że ktoś do końca nie przemyślał tej propozycji