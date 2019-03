Drukarz vs LGBT: wkrótce wyrok Trybunału Konstytucyjnego z wniosku Zbigniewa Ziobry

W środę 10 kwietnia Trybunał Konstytucyjny ogłosi wyrok w głośnej sprawie odmowy świadczenia usług ze względu na światopogląd bądź wyznawaną religię.

Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro złożył w grudniu 2017 roku wniosek do Trybunału Konstytucyjnego na kanwie sprawy pracownika łódzkiej drukarni. Odmowę wykonania roll-upu dla fundacji LGBT tłumaczył on swymi przekonaniami. Został prawomocnie uznany przez sąd za winnego wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń (sąd odstąpił od wymierzenia mu kary). Artykuł ten przewiduje grzywnę do 5 tys. zł za umyślną i bez uzasadnionej przyczyny odmowę wykonania świadczenia, do którego jest się zobowiązanym.

Prokurator Generalny chce, by Trybunał Konstytucyjny uznał art. 138 za niezgodny z konstytucyjnymi zasadami demokratycznego państwa prawa, wolności sumienia i religii, a także wolności gospodarczej. – Wolność sumienia gwarantowana w konstytucji to wartość nadrzędna. Nie wolno nikogo zmuszać, by postępował wbrew własnemu sumieniu i przekonaniom, a tym bardziej za to karać – głosi uzasadnienie wniosku do TK.

Stanowisko Prokuratora Generalnego kwestionuje Rzecznik Praw Obywatelskich, który przyłączył się do postępowania w tej sprawie. Chce, aby TK stwierdził, że art. 138 jest za zgodny z Konstytucją.

Zdaniem RPO, ograniczenie wolności gospodarczej i swobody umów może być uzasadnione ochroną wolności i praw innych osób. – Tak jak możliwe jest w niektórych sytuacjach uzasadnienie odmowy usługi ze względu na bezpośrednie naruszenie zasady sumienia lub religii, tak nie jest możliwe uzasadnienie takiej odmowy wyłącznie ze względu na zasadę wolności gospodarczej czy swobody umów – wskazuje.

Nie czekając na wyrok TK, swoje orzeczenie w sprawie w ubiegłym roku wydał Sąd Najwyższy, który stwierdził, że Adam J., drukarz, który odmówił wydruku dla organizacji LGBT, jest winny. W uzasadnieniu podał, że przepis art. 138 Kodeksu wykroczeń nie przewiduje takiej odmowy. Drukarz nie zapłaci jednak grzywny - w tym zakresie wyrok SN podtrzymuje rozstrzygnięcie niższych instancji.

Trybunał wyda wyrok w składzie: Andrzej Zielonacki - przewodniczący, Mariusz Muszyński - sprawozdawca, Zbigniew Jedrzejewski, Leon Kieres oraz Jarosław Wyrembak.

Sygn. akt K 16/17