Prokuratorzy dostali wytyczne: bez litości dla przedsiębiorców łamiących obostrzenia pandemiczne

1. Ograniczyć prowadzenie czynności sprawdzających do niezbędnego minimum, przystępując jak najszybciej do właściwej formy postępowania przygotowawczego, umożliwiającej zebranie materiału dowodowego m.in. z zeznań świadków, nagrań monitoringu, zapisów na portalach społecznościowych, potwierdzających sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób;

Według Onetu, zalecenia oznaczają, że każdy z przedsiębiorców, który będzie próbował prowadzić swój biznes mimo rządowych zakazów, ma stać się celem prokuratury. Traktować należy go jak najsurowiej, stawiając zarzut z art. 165 kk, mówiący o "sprowadzeniu powszechnego niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach, powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej". Kara w takim przypadku to nawet 8 lat więzienia.

Szefostwo PK zaleca także, by śledczy jak najszybciej przechodzili do fazy oskarżenia, skracając etap gromadzenia dowodów i badania, czy do przestępstwa w ogóle doszło. Wobec przedsiębiorców mają być stosowane środki z kodeksu postępowania karnego zakładające zawieszenie lub zakaz prowadzenia danej działalności gospodarczej.

- Ewidentnie widać w tym działaniu PK zaostrzenie kursu wobec przedsiębiorców, bo zdaniem "centrali" prokuratorzy w terenie są zbyt łagodni - mówi Onetowi dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. - Tyle że takie pisma to jest przykład ręcznego sterowania prokuraturą, co w państwie praworządnym jest niedopuszczalne - podkreśla.

Dr Kładoczny uważa też za co najmniej ryzykowne zalecenie szefostwa PK, by każde niemal otwarcie biznesu wbrew rządowym rozporządzeniom kwalifikować jako przestępstwo z art. 165 kk.

- A co, jeśli rząd otwiera galerie handlowe i tam gromadzą się tłumy ludzi? To nie jest stwarzanie zagrożenia epidemicznego? - pyta.

- Jeśli przedsiębiorcy z branż, których dotąd nie "odmrożono" wznawiają działalność, bo mają dramatyczną sytuację i jednocześnie przestrzegają wymaganych środków ostrożności, to ja nie sądzę, by oskarżenie z art. 165 kk ostało się w sądzie. Tym bardziej, że w tym piśmie do podwładnych Prokuratura Krajowa wyraźnie każe skracać postępowania sprawdzające. A to może się przełożyć na jakość zgromadzonych dowodów - mówi przedstawiciel HFPC.