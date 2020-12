Posłanka PiS: Dziwię się, że ktokolwiek pyta o jakieś podstawy prawne

- Jeżeli mówimy o pandemii, o koronawirusie, o tym, że ludzie umierają, jest nadal bardzo duża liczba umieralności u nas w Polsce na COVID-19, to my nie możemy tu mówić o podstawach prawnych - odparła. - My musimy chronić każde ludzkie życie - dodała.

- W ogóle ja się dziwię, że ktokolwiek pyta się o jakieś podstawy prawne. My musimy się nawzajem chronić, a ochrona jedyna - lekarze specjaliści mówią - to są maseczki, dystans, to jest bezpieczeństwo nasze. I ochrona ludzi starszych, słabszych, osłabionych - przekonywała polityk partii Jarosława Kaczyńskiego.

- My będziemy teraz rozmyślać o podstawach prawnych, kiedy ludzie umierają? My musimy dostosowywać się do tego, co dzisiaj rząd wprowadza, bo to jest jedyna szansa i nadzieja, bo nie wiemy, kiedy zaszczepimy całą naszą populację i kiedy pozbędziemy się tego koronawirusa z Polski - mówiła Iwona Arent.

Zdaniem posłanki Prawa i Sprawiedliwości, "tak naprawdę bardzo dużo każdy z nas mógłby zrobić". - Rząd robi co może. A cokolwiek nie zrobimy to i tak będzie za mało, bo ludzie dalej umierają. Najlepiej by było, gdyby tego koronawirusa nie było i wtedy to by była idealna sytuacja - oświadczyła.