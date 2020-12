Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia przedstawia obostrzenia na okres po świętach

Aby zniechęcić Polaków do wyjazdów turystycznych, rząd zamknął bazę noclegową. Podróżować można jedynie w celach służbowych. Na niedawnej konferencji prasowej minister zdrowia mówił, że do resortu docierają informacje, że taka forma wyjazdów jest nadużywana - różne podmioty zapraszają do spędzania sylwestra i ferii w ramach wyjazdów służbowych.

Według nieoficjalnych informacji, rząd miał zamknąć stoki narciarskie i zakazać hotelom przyjmowania osób podróżujących służbowo.

W listopadzie rząd zapowiadał, że jeżeli średnia dobowa liczba zakażeń na 100 tys. osób liczona na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni przekroczy 70, to wprowadzona zostanie narodowa kwarantanna, a jeśli spadnie poniżej poziomów: 50, 15 i 10 to restrykcje będą mogły być łagodzone. Wskaźnik wynosi 26, od 24 dni jest niższy od 50.

W czwartek Adam Niedzielski powiedział, że druga fala epidemii rozpoczęła się w Polsce w październiku, a apogeum osiągnęła w połowie listopada.

- Fala wyhamowała, ale na poziomie średnio 10 tys. zakażeń dziennie, nawet nieco więcej - mówił minister zdrowia.

- Niewykluczone, że przed nami jeszcze trudniejsze dni i tygodnie - dodał. Niedzielski ostrzegał przed "widmem trzeciej fali" i ewentualnym brakiem wydolności systemu szpitalnictwa.