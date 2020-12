Horban: Nastąpił wzrost liczby zgonów z powodu innych chorób niż COVID

- Ta liczba utrzymuje się na tym samym poziomie, a co gorsza, również obserwujemy wzrost liczby osób umierających nie z powodu rozpoznanego COVID-u, tylko z powodu innych chorób, być może z tego powodu, że ci ludzie nie trafiają do szpitala w odpowiednim czasie - oświadczył Horban.

Powiedział, że "w gruncie rzeczy walczymy o życie ludzkie". - Bo to, że spada liczba nowo zdiagnozowanych, to jest bardzo pocieszające, ale nie spada nam liczba osób, które umierają - dodał.

W ostatnim czasie liczba zgonów jest znacznie wyższa od przeciętnej, notowanej w tych miesiącach w naszym kraju. Do tej sytuacji oraz do zapowiadanych przez Niedzielskiego restrykcji na konferencji odniósł się prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera Mateusza Morawieckiego ds. walki z COVID.

Minister zdrowia powiedział, że istnieje ryzyko, iż "trzecia fala" epidemii może doprowadzić do wysokiej liczby zgonów. - Załamanie systemu ochrony zdrowia spowoduje utrudnienie nie tylko dla pacjentów covidowych, ale również dla tych, którzy walczą z innymi chorobami, spowoduje utrudnienie ich dostępu do służby zdrowia - oświadczył.

Osoby, które będą przyjeżdżały do Polski transportem zorganizowanym będą musiały odbyć 10-dniową kwarantannę. Od godz. 19:00 31 grudnia do 6:00 1 stycznia będą obowiązywały ograniczenia w przemieszczaniu się.

- Zamykamy hotele, zamykamy stoki, zamykamy galerie handlowe - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski , ogłaszając w czwartek kolejne ograniczenia praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Nowe restrykcje mają obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia.

- Wzrost (liczby) zgonów mniej więcej o 100 procent jest sygnałem alarmującym i nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby ta liczba zgonów się utrzymywała, a nie daj Boże, żeby jeszcze wzrosła - podkreślił.

Zdaniem prof. Horbana, "jeżeli byśmy kontynuowali radosną twórczość wypoczynkową", to słowa ministra Niedzielskiego o tym, że system ochrony zdrowia nie wytrzyma napływu nowych pacjentów "ziściłyby się naprawdę". - Już to właściwie prawie miało miejsce kilka tygodni temu. Szczęśliwie żeśmy to wytrzymali, liczba spadła, ale szykowałaby się nam powtórka jeszcze raz tego samego, w związku z tym w imieniu kolegów lekarzy, pielęgniarek, innych pracowników ochrony zdrowia chcielibyśmy zaapelować o rozsądek i trzymanie się zasad, które są doskonale znane - mówił przewodniczący Rady Medycznej.

Ocenił, że to "tym bardziej niezbędne", że "właściwie koniec epidemii już praktycznie widzimy". - W momencie kiedy zaczną się masowe szczepienia i po kilku tygodniach zaczną przynosić skutek w postaci ochrony osób najbardziej zagrożonych zachorowaniem i śmiercią, będziemy już w dużo lepszej sytuacji i myślę, że następne ferie będziemy mogli spędzać w dużo lepszym nastroju niż teraz - powiedział prof. Andrzej Horban.