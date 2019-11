Jaki: Powtórzone głosowanie? To wygląda słabo i dobrze, żeby ta sprawa została wyjaśniona

W sprawie wyboru członków KRS głosowano dwa razy. Pierwsze głosowanie zostało przerwane po tym, jak marszałek Sejmu Elżbieta Witek (PiS) otrzymała sygnały, że doszło do problemów z głosowaniem. Na nagraniu z obrad w pewnym momencie słychać słowa "Trzeba anulować, bo my przegramy...". Według przedstawicieli opozycji, słowa te wypowiada jedna z posłanek PiS. Po pojawieniu się sygnałów o problemach z głosowaniem marszałek Witek podjęła decyzję o anulowaniu głosowania. W drugim głosowaniu większość zdobyli kandydaci PiS.

- Trzeba to zbadać i zobaczyć, kto ma rację. Posłowie PiS chcieli anulować głosowanie, bo nie działały maszyny, a nie dlatego, że PiS nie dysponuje większością - bo dysponuje. To, że maszyny nie działały, również opozycji, jest podstawą do powtórzenia głosowania - przekonywał w Onecie Patryk Jaki. Europarlamentarzysta PiS zauważył, że za czasów jego pracy w Sejmie również zdarzało się, że jego maszyna do głosowania nie działała, jak powinna.

- Logika podpowiada, że skoro PiS dysponuje większością, to sytuacja była spowodowana awarią sprzętu. Powinniśmy się kompleksowo zastanowić nad wymianą tego sprzętu - dodał Patryk Jaki. - Nie jestem zadowolony, ale chciałbym, by mówiono o tym we właściwych proporcjach. Maszyny do głosowania psują się często - zwrócił uwagę.