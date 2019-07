Szułdrzyński: Podniebne podróże Marka Kuchcińskiego czyli praca, pokora i umiar według PiS

Dla Marka Kuchcińskiego wniosek opozycji o jego odwołanie jest doskonałą wiadomością. Oznacza bowiem, że jego partia będzie musiała go bronić, więc może być do końca kadencji pewien swojego stanowiska – według Konstytucji drugiej osoby w państwie.

Ale już dla PiSu to wcale nie jest taka wygodna sytuacja. Dlatego, że doniesienia o tym, że marszałek korzystał z lotów państwowymi maszynami wraz z członkami swojej rodziny jest sporym kłopotem. Kancelaria Sejmu tłumaczy, że przecież one i tak leciały z Marszałkiem Sejmu na pokładzie, więc przelot osób trzecich nie generował dodatkowych kosztów. Tę samą narracje przyjął PiS. W dodatku politycy tej partii zaczęli wypominać korzystanie z powietrznej taksówki przez Donalda Tuska gdy był premierem (czwarta osoba w państwie według Konstytucji) czy Bogdana Borusewicza, w czasie gdy był Marszałkiem Senatu (to stanowisko numer trzy).

Te tłumaczenia są mało porzekonywające. To PiS bowiem oskarżał Platformę o to, że nadużywa przywilejów władzy. Dobra zmiana miała polegać na trzech hasłach, które przedstawiła Beata Szydło w swym expose w 2015 roku: praca, pokora i umiar. I właśnie dlatego historia lotów Marka Kuchcińskiego to spory cios we wiarygodność PiS. Widać to zresztą dobrze po wzmożonej reakcji polityków prawicy, którzy zaczęli sprawę komentować, tłumaczyć czy wypominać loty z czasów Platformy. PiS miał być przecież inny. A jego elektorat jest szczególnie wrażliwy właśnie na takie zachowania. Największym problemem wizerunkowym, jaki dotąd miał PiS nie był wcale konflikt o sądy, spory z Brukselą, problem z realizację reformy szkolnictwa czy brakiem leków. Najpoważniejszym problemem – uderzającym w samo jądro polityki PiS, przekonującej wyborców, że to skromna władza myśląca wyłącznie o dobru obywateli – była sprawa nagród, jakie przyznała rządowi i sobie samej Beata Szydło, czy jej późniejsze słowa, że te pieniądze się im po prostu należały.