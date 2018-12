Kuchciński: Proszę nie pokrzykiwać, kobiecie nie wypada

Podczas debaty w Sejmie premier przedstawiał osiągnięcia swojego gabinetu, co spowodowało żywiołowe protesty z ław opozycji.

Na okrzyki posłów opozycji zareagował marszałek Sejmu Marek Kuchciński, który próbował uciszyć protestujących, wśród nich kobiety.

- Proszę nie pokrzykiwać, kobiecie nie wypada - powiedział Kuchciński.

Słowa marszałka spotkały się z natychmiastową reakcją internautów.

"Proszę nie pokrzykiwać. Kobiecie nie wypada". Czy naprawde to Pana komentarz? Jeśli tak, oczekujemy przeprosin. Bo ocena tego co WYPADA kobiecie a co mężczyźnie nie należy ani do Pana, ani do mnie, ani do nikogo innego.