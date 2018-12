Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się o wotum zaufania

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się w Sejmie o wotum zaufania dla swojego rządu. - Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować nasze zmiany - powiedział szef rządu.

- Mijają 3 lata rządów Zjednoczonej Prawicy, które zmieniły sposób patrzenia na politykę społeczną i gospodarczą - mówił w Sejmie Mateusz Morawiecki.

- Sejm jest emanacją woli narodu i od jego woli zależy, czy będzie mandat dla kontynuowania naszych reform - kontynuował.

- Na tym posiedzeniu muszę mieć pewność, że Rząd ma mandat i poparcie większości parlamentarnej. Zwracam się do Marszałka Sejmu o wotum zaufania i proszę o jego procedowanie - przekazał szef rządu.

"Chcemy kontynuować pracę zmierzającą do rozwoju, stabilności i bezpieczeństwa Polski oraz budowania naszej silnej pozycji w UE" - skomentował tę decyzję szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Morawiecki chwali wyniki swojego rządu

- Chciałem zwrócić się do Rodaków i im podziękować. Dziękuję Państwu za to, że jesteście włączeni w sprawy publiczne, sprawy społeczne, coraz więcej osób podchodzi do wyborów - mówił w Sejmie premier.

- Tym bardziej cieszę się, że w końcu możemy przedyskutować najważniejsze pytania. Jak powinniśmy rządzić? Czy powinniśmy rządzić w interesie wszystkich Polaków? Czy Polska jest jednością? Proszę Wysoką Izbę o ocenę ostatniego roku i ostatnich 3 lat - dodał.

- Mam nadzieję, że będziemy mogli kontynuować nasze zmiany. Wskaźnik, który pokazuje poziom nierówności. On zmalał o 2 punkty. Poziom nierówności zmalał o 2,3%. To są konkretne dane - chwalił osiągnięcia rządu.

- Mówili o Polsce z radością, ufnością i nadzieją, że budujemy program dla wszystkich Polaków. Zapraszamy opozycję do wspaniałej zmiany. Powinniśmy te uczucia odłożyć do szuflady i budować wspólnie nowe, najlepsze możliwe rozwiązania - apelował.

- Zgodnie z obietnicą odbudowujemy to, co PO-PSL zwijało - odtwarzamy połączenia, otwieramy posterunki policji, remontujemy drogi - nawiązywał do decyzji podejmowanych przez poprzedni rząd. - Osiągnęliśmy w tym roku najwyższy poziom rozwoju i najlepszy rynek pracy. Jesteśmy stawiani za wzór - kontynuował.

Na piątek w Sejmie zaplanowano głosowanie nad konstruktywnym wotum nieufności dla rządu. Inicjatywę w tej sprawie podjęła Platforma Obywatelska.