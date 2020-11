WSA: Instruktor nauki jazdy musi być bez skazy

Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami instruktorem nauki jazdy nie może być osoba skazana za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu. Prawomocne skazanie za takie przestępstwo zobowiązuje organ prowadzący ewidencję do wykreślenia z niej sprawców.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które utrzymało w mocy decyzję starosty, wyjaśniło, że zawieszenie wykonywania kary nie oznacza, iż dana osoba nie została skazana, lecz tylko to, że kara nie jest wykonywana.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skreślony instruktor zwrócił uwagę, że nie orzeczono wobec niego zakazu prowadzenia działalności gospodarcze ani zakazu wykonywania zawodu. Wykonywał go od kilkunastu lat, i nie było na niego żadnych skarg. Jest to też jedyne źródło dochodu.