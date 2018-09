Kamery na skrzyżowaniach nie są oznaczone - czy to legalne

Kamer na skrzyżowaniach nie poprzedzają znaki drogowe, a liczba rejestrowanych wykroczeń rośnie.

W pierwszej połowie 2018 r. inspektorzy transportu drogowego namierzyli 23 tys. kierowców przejeżdżających skrzyżowania na czerwonym świetle. W całym 2017 r. było ich blisko 70 tys. Wszystko to za sprawą 20 urządzeń rejestrujących służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle. Są rozmieszczone w całej Polsce. Coraz częściej jednak ukarani kwestionują ważność wystawionych mandatów. O co chodzi? Rejestratory nie są poprzedzane znakiem informującym o ich działaniu. A taki obowiązek dotyczy np. fotoradarów. Kto ma rację? Zdania są podzielone. Spór rozstrzygną najprawdopodobniej sądy, do których trafią takie sprawy.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Karanie kierowców na podstawie nagrań z miejskich kamer

Dwa wykroczenia

Kierowca może popełnić dwa rodzaje wykroczeń związanych z sygnalizacją świetlną. Po pierwsze – może zacząć zbyt ostro hamować, by zatrzymać się przed skrzyżowaniem. Jeżeli w ten sposób stworzy zagrożenie w ruchu drogowym lub utrudni ruch innym pojazdom, może dostać mandat od 100 do 300 zł i 2 punkty karne. Po drugie – mimo że miał możliwość bezpiecznego zatrzymania się, przejeżdża na czerwonym świetle przez skrzyżowanie. Za takie wykroczenie grozi już od 300 do 500 zł mandatu i 6 punktów karnych.

Czy jednak są one zgodne z prawem? Wątpliwości ma nawet rzecznik praw obywatelskich. Napisał w tej sprawie do ministra infrastruktury.

Zabrakło znaków

Kamery na skrzyżowaniach nie są oznaczone, a to jest niezgodne z przepisami – pisze RPO. Tłumaczy też, że od trzech lat, czyli od zmiany przepisów o fotoradarach, do ustawy nie wydano rozporządzenia, w którym minister ma obowiązek określić m.in. warunki: lokalizacji radaru, sposobu jego oznakowania. Takie rozporządzenie już kiedyś było – pisze rzecznik.

W czerwcu 2016 r. w serwisie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowego rozporządzenia. W uzasadnieniu do niego napisane było, że konieczne jest niezwłoczne uzupełnienie porządku prawnego tymi przepisami. Odbyły się konsultacje publiczne (uwagi należało składać do lipca 2016 r.). Innych śladów prac nad projektem w serwisie RCL nie ma.

Czytaj także: Znak nie ostrzeże przed kamerami na drodze

– Kamery na skrzyżowaniach funkcjonują na polskich drogach jako fotoradary. A co do nich istnieje pewna podstawowa zasada: każde takie urządzenie musi być poprzedzone niebieskim znakiem informacyjnym (znak D-51 – automatyczna kontrola prędkości) – uważa Sławomir Jasiński z dolnośląskiego towarzystwa kierowców. I wyjaśnia, że przed kamerami obserwującymi skrzyżowania takich znaków nie ma. Można więc, jego zdaniem, uznać, że urządzenia nie są właściwie oznakowane. Nie powinny więc rejestrować naruszeń, a Główna Inspekcja Transportu Drogowego wystawiać za nie mandatów.

Zapytaliśmy, co na to GITD.

Obecnie nie ma wymogu oznakowania urządzeń rejestrujących służących do kontroli wjazdu na czerwonym świetle. Obowiązek oznakowania dotyczy urządzeń kontrolujących i rejestrujących prędkość ruchu pojazdów – otrzymaliśmy oficjalną odpowiedź.

GITD podsumowała działanie rejestratorów w 2017 r. I tak najwięcej naruszeń polegających na niestosowaniu się do czerwonego sygnału świetlnego zarejestrowano w miejscowościach: Mroków – 14,8 tys.; Jabłonna – 12,4 tys. oraz Komorniki – 7,9 tys. ©?