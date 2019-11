Ostatnia chwila, by złożyć wniosek o 300 zł wyprawki dla uczniów

Do końca listopada można zawnioskować o 300 zł wyprawki dla uczniów. Na wypłatę trzeba będzie poczekać maksymalnie dwa miesiące

Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o wsparcie w ramach programu „Dobry Start", mają na to ostatnią szansę. Mogą to zrobić tylko do końca listopada. Poniżej dalsza część artykułu

300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Niepełnosprawni uczniowie są uprawnieni do wsparcia dłużej, bo do 24. roku życia.

Wniosek może złożyć matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny. Zgodnie z przepisami opiekunem faktycznym jest osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie. O świadczenie wnioskuje się online przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub drogą tradycyjną (w formie papierowej). Dokumenty przyjmują te same instytucje, co wniosek o 500+ - urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka wyznaczona w gminie (np. w centrum świadczeń). Wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od dopełnienia formalności.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz na studentów.