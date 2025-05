Dodatek dopełniający do renty socjalnej to nowe świadczenie, które 1 stycznia 2025 roku wprowadziła nowelizacja ustawy o rencie socjalnej. Przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji.



Reklama

Dodatek dopełniający do renty socjalnej. Czy trzeba złożyć wniosek?

Jak informuje ZUS, osobom uprawnionym do renty socjalnej, które na dzień 1 stycznia 2025 r. miały orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, dodatek przyznawany jest z urzędu, bez konieczności składania wniosku i wydawania decyzji. Osoby te powinny otrzymać z ZUS informację w tej sprawie.

Natomiast w przypadku osób uprawnionych do renty socjalnej, które na dzień 1 stycznia 2025 r. nie miały orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający jest przyznawany na ich wniosek. Wnioski można składać do ZUS od 1 stycznia 2025 roku.

Ile wynosi dodatek dopełniający do renty socjalnej? Terminy wypłat

Dodatek dopełniający wprowadzono 1 stycznia 2025 roku w wysokości 2520 zł brutto. Kwota dodatku wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Na dzień 31 grudnia 2024 r. płaca minimalna wynosiła 4300 zł brutto, a renta socjalna 1780,96 zł. Świadczenie ma być waloryzowane co roku. Po waloryzacji w marcu 2025 roku kwota dodatku wzrosła do 2610,72 zł brutto.