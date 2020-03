Zasiłek opiekuńczy na dziecko: rodzice już mogą wnioskować o przedłużenie

Wraz z decyzją rządu o wydłużeniu zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli aż do Świąt Wielkanocnych, zapadła decyzja o przedłużeniu okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy muszą opiekować się zdrowym dzieckiem do lat 8. Wciąż trwają prace legislacyjne, nowe rozwiązania mają obowiązywać z mocą wsteczną, czyli od 26 marca 2020 r.

Dodatkowy zasiłek przysługuje rodzicom na mocy przyjętej w marcu specustawy. Ujęty w tej ustawie czas wypłaty zasiłku wynosił początkowo 14 dni. Rodzicom kończy się już okres prawa do tego świadczenia, dlatego już teraz mogą wnioskować o dalszą wypłatę.

Samozatrudnieni i przedsiębiorcy wysyłają wniosek bezpośrednio do ZUS, a osoby na umowach o pracę lub zlecenia - do swojego pracodawcy, zleceniodawcy. Nie potrzeba zaświadczeń z placówki oświatowej o jej zamknięciu ani zwolnienia lekarskiego. Wystarczy oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki, które jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę zasiłku na dalszy okres.