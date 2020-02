Anna Wojda: wcześniejsza emerytura - ciastko dla emeryta

Gdy w październiku 2017 r. reforma obniżająca wiek emerytalny stawała się faktem, wielu rodaków życzliwie powitało możliwość skrócenia aktywności zawodowej. Rachunek wydawał się prosty: wezmą pieniądze z ZUS i nadal będą pracować. Wielu już nie na etacie, lecz na umowie o dzieło lub zlecenie. Szef nie da im zarobić tyle co poprzednio, bo przecież dostaną emeryturę, ale pozwoli do niej dorobić. Z zyskiem dla wszystkich: emeryt finalnie będzie miał więcej pieniędzy, a jego szef nie zapłaci od nowej umowy składek na ubezpieczenia społeczne. Podobnie prowadzący działalność gospodarczą: oni też korzystali ze świadczenia, wiedząc, że nadal będą mogli prowadzić firmę.

Aż 88 proc. z przechodzących na emerytury po obniżeniu wieku emerytalnego złożyło wnioski natychmiast po uzyskaniu prawa do wypłaty z ZUS. Nie trafiały do nich argumenty, że za rok lub dwa uzyskają wyższe świadczenie. Ważne było tu i teraz. Wiadomo, że będąc emerytem i dorabiając, ma się od razu więcej w kieszeni. A co będzie za kilka lat – tym niewielu się przejmowało.