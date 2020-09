Emilewicz o swojej przyszłości: Nie jadę do Konina

- Polityk, tak jak każdy człowiek, musi żyć tak, jakby ten dzień był dniem ostatnim i żeby bilans był zawsze korzystny. Jestem przygotowana na każdą ewentualność - mówiła w RMF FM Emilewicz odnosząc się do pogłosek o kształcie rekonstrukcji rządu.

Wicepremier stwierdziła jednocześnie, że w rozmowach o rekonstrukcji Porozumienie prezentuje stanowisko, iż "biorąc pod uwagę siłę koalicjantów (...) dwa ministerstwa (dla Porozumienia) są właściwie zasadnie oddające proporcje i udział w koalicji".

Co zrobiłaby Emilewicz, gdyby rzeczywiście musiała odejść z rządu? Wicepremier zapowiada, że "jej plany na najbliższe trzy lata są związane z aktywnością parlamentarną".

- Ja się nie wybieram do biznesu, nie jadę do Konina jak niektórzy sugerowali. Nie wybieram się także do Londynu, do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju - zapewniła.