Pałac Prezydencki przeciw projektowi PiS

Rząd chce, by ustawa jak najszybciej trafiła do Senatu, a później do prezydenta. Ale na tej drodze są liczne przeciwności. W poniedziałek swoją decyzję w tej sprawie podejmie Lewica. To być może najważniejsza decyzja od czasu powołania wspólnego bloku lewicowego po rozpadzie Koalicji Europejskiej.