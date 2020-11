Baku o krok od zwycięstwa

U progu stolicy

– Bez dwóch zdań Azerbejdżan osiągnął pewne sukcesy wojskowe. Trudno temu zaprzeczać. Szusza ma ogromne znaczenie. Chodzi o to, że miasto położone jest ponad Stepanakertem i w 1992 roku to stąd Azerbejdżan prowadził ostrzał stolicy Karabachu – powiedział jeden z rosyjskich ekspertów. Szusza leży około 10 kilometrów na południe od Stepanakertu. Góruje nie tylko nad stolicą, ale też nad głównymi drogami prowadzącymi z Karabachu do Armenii, którymi zaopatrywane są ormiańskie oddziały. Jeśli miasto zostało zdobyte, to upadek stolicy ormiańskiego regionu jest tylko kwestią czasu.