Rząd zamknął siłownie, służby trenują w konspiracji

Zamknięte siłownie najbardziej dadzą się we znaki kontrterrorystom i policjantom z wydziałów realizacyjnych, gdzie od sprawności fizycznej zależy ich życie czy skuteczna akcja. Wykorzystuje się ich, gdy np. dochodzi do aktu terroru, sprawca jest uzbrojony, weźmie zakładników. – Są to pododdziały, które specjalizują się głównie w zatrzymywaniu fizycznym. Jeżeli ktoś nie ma możliwości treningu, to te umiejętności zatraca – mówi jeden z policjantów. Cześć funkcjonariuszy zaczęła trenować w konspiracji.