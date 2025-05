Papież Leon XIV. Polscy politycy ślą gratulacje

Wpis umieścił też były premier Mateusz Morawiecki. „Habemus Papam! Zaczynamy nową epokę. Leon XIV” - napisał, zamieszczając również nagranie, w którym mówi, że „w tej chwili cala wspólnota Kościoła katolickiego łączy się w modlitwie, prosząc Ducha Świętego o światło, o siłę i o mądrość dla nowego Ojca Świętego. To nie tylko historyczny moment, ale też duchowe wezwanie do jedności, do pokoju i do odnowy” - mówił w nagraniu były premier.

Europoseł Dominik Tarczyński napisał: „Udało się Ameryko! Niech Bóg błogosławi nas wszystkich!”.

Leon XIV nowym papieżem

W czwartek nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leon XIV. Wiadomość o jego wyborze ogłosił w czwartek po godz. 19:00 z balkonu bazyliki Świętego Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti.