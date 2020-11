Tajemniczy doradca Kaczyńskiego

Eliasz Grubiński, rocznik 1991, jest absolwentem ekonomii na University of Aberystwyth w Walii oraz polityki wywiadu i bezpieczeństwa międzynarodowego na King's College w Londynie. Ma za sobą pracę w Ministerstwie Środowiska oraz koncernie EY, świadczącym usługi doradcze. Jest też związany z Instytutem Wolności Igora Jankego, gdzie przedstawia się go jako specjalistę od cyberprzestępczości oraz wywiadu elektronicznego. Od ubiegłego tygodnia ma nową pracę. Został doradcą Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes PiS 6 października został wicepremierem, co dało mu możliwość tworzenia gabinetu politycznego. Jego szefem został przewodniczący partyjnej młodzieżówki Michał Moskal, a w skład weszło też troje asystentów Piotr Zegadło, Karolina Czerwińska i Piotr Mazur. Wszyscy są stosunkowo młodzi i pracowali w przeszłości w różnych instytucjach. Co ciekawe, każdy miał epizod w którejś ze spółek PKP.

Eliasz Grubiński jest najnowszym nabytkiem Kaczyńskiego i jako jedyny został zatrudniony jako doradca. W dodatku jego specjalizacja wydaje się pasować do kompetencji prezesa PiS, który jako wicepremier kieruje rządowym komitetem do spraw bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych.

Czy Eliasz Grubiński rzeczywiście ma doradzać Kaczyńskiemu w zakresie cyberbezpieczeństwa? A jeśli nie, co będzie wchodziło w zakres jego kompetencji? Spytaliśmy o to Centrum Informacyjne Rządu, ale do zamknięcia tego wydania nie dostaliśmy odpowiedzi.

Jeden z polityków PiS z otoczenia prezesa mówi anonimowo „Rzeczpospolitej", że nie sądzi, by Grubiński w rzeczywisty sposób doradzał wicepremierowi. – Do Kaczyńskiego generalnie trudno jest się dostać. Wpływ mają na niego osoby, które wchodzą do jego gabinetu, a to jest ograniczone grono góra kilkudziesięciu ludzi. Poza tym prezes dużą rolę przywiązuje do hierarchii, również ze względu na wiek – tłumaczy.