Opozycji mgliste plany dla armii

PO stawia na rozwój obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, systemów informatycznych oraz większą mobilność wojsk. „Rozmieszczanie i wyposażanie jednostek wojskowych będzie organizowane tak, by zwiększało zdolności obronne Polski, a nie realizację doraźnych celów propagandowych" – to najpewniej odpowiedź na przeniesienie części czołgów z zachodnich garnizonów do Warszawy. Platforma zapowiada też „odtworzenie zdolności polskich dywizji", odbudowę Marynarki Wojennej. I obiecuje „zwiększenie opieki państwa nad weteranami" – chociaż obecny rząd zrealizował część kierowanych przez to środowisko postulatów.