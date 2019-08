Więź ludowców z generałami z PRL

Co na zebraniu robił Kosiniak-Kamysz? Klub Generałów sam poinformował w internecie, że prezes PSL najpierw „przedstawił krótką ocenę aktualnego stanu Sił Zbrojnych, wyrażając szereg wątpliwości w tym zakresie", a następnie „odniósł się do kwestii zachowania świadczeń emerytalnych" żołnierzy i funkcjonariuszy innych służb.

Podczas spotkania prezesowi towarzyszyli inni politycy związani z ruchem ludowym: Władysław Teofil Bartoszewski i Jakub Stefaniak. Ten ostatni pojawił się też na posiedzeniu klubu w styczniu 2018 r. – Spotkania miały charakter incydentalny. Nie można powiedzieć, że utrzymujemy kontakty z PSL – podkreśla gen. Roman Harmoza. Dodaje, że z Jakubem Stefaniakiem łączy go to, iż rzecznik PSL fascynuje się lotnictwem, a on sam jest pilotem.