Jak Niemcy walczyli z aferami samolotowymi polityków

Z lotów samolotami floty rządowej korzystać można "tylko w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, gdy obowiązków tych nie da się wykonać korzystając z publicznych środków lokomocji lub pojazdów drogowych". Ponadto korzystanie z lotów specjalnych "musi pozostawać we właściwej relacji do wagi i stopnia pilności czynności służbowej".

W 2008 roku pod pręgierzem znalazła się z kolei minister nauki RFN Anette Schavan (CDU), która poleciała rządowym helikopterem ze Stuttgartu do Zurychu (odległość 146 km). Lot ten kosztował podatnika ponad 26 tys. euro. Według ustaleń tygodnika "Bild am Sonntag" lot rejsem liniowym na tej trasie kosztowałby 329 euro.

Na celowniku mediów znalazł się także ówczesny premier Nadrenii Północnej-Westfalii, a późniejszy prezydent RFN Johannes Rau (SPD). Również on miał korzystać ze sponsorowanych lotów mieszając obowiązki państwowe z partyjnymi. Rau przeprosił za to, zaznaczając jednocześnie, że nie złamał prawa.