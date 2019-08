Sejm potępi „pogardę” z marszów LGBT

Projekt, nad którym Klawiter pracował z byłym marszałkiem Sejmu Markiem Jurkiem, został wniesiony do Sejmu dzięki podpisom posłów z Klubu Kukiz'15. Składa się tylko z jednego zdania: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej i wzywa do ich potępienia wszystkie podmioty życia publicznego: państwa i organizacje międzynarodowe, władze publiczne i ośrodki opinii społecznej".

W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że „katolicyzm i katolicy są ofiarami notorycznych prześladowań i wrogości w wielu miejscach świata", a „mimo to nienawiść antykatolicka nie została do tej pory wprost potępiona, co samo w sobie stanowi wyraz pogardy antykatolickiej".