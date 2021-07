Rysy na „kryształowym” Marianie Banasiu

Jeśli w sprawie dotyczącej ojca przez dwa lata dokonuje się licznych przeszukań, powtarza się je w tych samych miejscach, o każdym kroku wiedza media, a wszyscy wiedzą, że zarzuty są od pierwszego dnia przesądzone, i po prawie dwóch latach CBA zatrzymuje syna i synową na lotnisku, to jest jasne, że nie chodzi o osiągniecie celu procesowego, lecz o efekt mrożący.

Sprawy nie prowadzi prokuratura krakowska, czy warszawska, lecz białostocka. Synową, w tym samym czasie gdy na zatłoczonym lotnisku zatrzymuje się jej męża w Krakowie wzywa się w czasie krótszym niż 24 godziny do Białegostoku. Mało to humanitarne w XXI wieku, w kraju, który chce aspirować do lidera zmian demokratycznych i cywilizacyjnych.

Koszty takiego postępowania są ogromne.

W konsekwencji obydwoje mają zarzuty, nie przyznali się, a mimo to nie było wniosku o areszt, zostali zwolnieni za poręczeniem. Wniosek prawnika może być jeden - zatrzymanie było niezasadne, efekty procesowe takich działań wątpliwe.

A to wszystko dlatego, że ich ojciec jest prezesem NIK-u. Choć przez ponad 20 lat pełnił służbę państwowa, składał dziesiątki oświadczeń majątkowych, które były weryfikowane przez ABW i przede wszystkim przez CBA, miał dostęp do największych tajemnic polskiego państwa i do jego wyboru na prezesa NIK-u nie wzbudzały żadnych wątpliwości.

Zgodnie z zasadą - „daj mi człowieka, a paragraf zawsze się znajdzie” - wniosek o uchylenie immunitetu, sądząc po zarzutach to przykład kontynuacji oskarżeń Andrieja Wyszyńskiego.

Mariana Banasia nikt nie oskarża o zdradę stanu, o współpracę z mafią vatowska, o pomoc grupom przestępczym, choć co chwila próbowano go w podobny sposób dyskredytować.

Dziś już nikt nie pamięta, że to właśnie Banaś stoi za uszczelnieniem systemu podatkowego i celnego, za dekomunizację tej części administracji państwa i to jego działania spowodowały odzyskanie dla budżetu państwa miliardów złotych. A porównanie jego dokonań za te lata i przewiny opisanej we wniosku o uchylenie immunitetu wypada dramatycznie żałośnie dla prokuratury i CBA.

Nie chcę przesądzać, jaki będzie koniec tej historii, ale wbrew oświadczeniom rzecznika Żaryna nie znaleziono żadnych typowo kryminalnych oskarżeń wobec Mariana Banasia, a błędy w oświadczeniach majątkowych, wielokrotnie były tłumaczone i wyjaśniane przez prezesa NIK-u. To co zaprezentowało CBA i prokuratura po dwóch latach potężnego śledztwa służb o nieograniczonych możliwościach finansowych to bardzo marny efekt.

I jeśli to ma być faktyczny rezultat niezwykle kosztownego śledztwa to być może należy to uznać za faktyczne samooskarżenie CBA i ABW, które badały oświadczenia Mariana Banasia i wydawały poświadczenia bezpieczeństwa bez zastrzeżeń. A może to jest właśnie zemsta mafii vatowskiej przed która ostrzegał premier Kaczyński, a czego nie dostrzegli jego podwładni.

A z drugiej strony skoro jak wynika z jawnych dokumentów min. Michał Dworczyk co najmniej 10 razy podawał nieprawdę w oświadczeniach majątkowych, a Andrzej Stróżny - szef CBA - zataił informacje o swoich dochodach w ABW, co sam potwierdził wpisując je w kolejnym oświadczeniu i nie mają zarzutów to może oznaczać, że szef NIK-u nigdy nie będzie skazany, a tylko jest spychany do narożnika, aby zmniejszyć siłę rażenia raportów NIK-u?