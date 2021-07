Niemcy: wątpliwy przyjaciel USA

Ten obrazek ma przypomnieć tryumfalną wizytę w Berlinie Baracka Obamy w listopadzie 2016 r., gdy media obiegły zdjęcia serdecznych rozmów obu przywódców w jednym z hoteli stolicy. I zamknąć klamrą kryzys w relacjach amerykańsko-niemieckich za Donalda Trumpa: odchodząca we wrześniu Merkel już jako kanclerz do Waszyngtonu nie przyjedzie.

Berlin liczy teraz, że pomoc Ukrainie pomoże udobruchać Kongres. W 2019 r. Merkel pomogła wynegocjować umowę o tranzycie między Kijowem a Moskwą, która zakłada, że w 2020 r. ukraińskimi gazociągami zostanie przepompowanych 65 mld m. sześciennych gazu, a potem aż do 2024 po 40 mld rocznie. Otwartą kwestią pozostaje jednak, co się stanie po tej dacie. Wielu ekspertów obawia się też, że kiedy być może już jesienią tego roku zostanie uruchomiony Nord Stream 2 z jego 55 mld m. sześc. przepustowości, Władimir Putin nie zawaha się szantażować Ukraińców i wstrzymać tranzyt, za który Rosja wpłaca odpowiednik nawet 2 proc. ukraińskiego PKB.

W Białym Domu Merkel chce więc zaproponować uruchomienie programu wsparcia rozwoju ukraińskiej gospodarki, a w szczególności sektora energetycznego. Inna opcja to większe zaangażowanie Niemiec w projekt Trójmorza, który zakłada m.in. rozwój infrastruktury przesyłu gazu w Europie Środkowej. Sprawa jest jednak problematyczna dla inicjatora tego projektu: Polski. Warszawa obawia się, że inicjatywa, która miała umocnić wpływy naszego kraju w Europie Środkowej, zostanie przejęta przez zachodniego sąsiada. Dwa lata temu polski rząd zablokował starania Berlina o przystąpienia na pełnych prawach do Trójmorza.

Aby pokazać, że nie zapomniała o Ukrainie, Merkel przyjęła też w poniedziałek w kancelarii federalnej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Ukrainiec stawiał sprawę Nord Stream 2 twardo: projekt ma być zaniechany. Ale to po części gra, bo obok Ameryki Kijów nie ma bliższego sojusznika w starciu z Rosją od Niemiec i musi pójść z nim na kompromis. W lutym 2015 r. Merkel odegrała kluczową rolę w wynegocjowaniu porozumień mińskich, które, choć nigdy nie zostały wprowadzone w życie, to jednak powstrzymały rosyjską ofensywę w Donbasie. Od tego czasu Ukraina stała się znaczącą częścią niemieckiej polityki zagranicznej. Ale czy tak będzie po wyborach do Bundestagu we wrześniu, nikt nad Szprewą nie był w stanie Zełenskiemu zagwarantować.