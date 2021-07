Cena benzyny spadła podczas konferencji szefa PSL-u

- Mówisz i masz! Wzywamy Daniela Obajtka do obniżki cen na stacjach i 5 minut później jest o 15gr/l taniej. Wyrobili się jeszcze przed końcem konferencji To jak? Od jutra tour po innych stacjach? Jak się nie da, jak się jednak da! – napisał na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz.

- To jest prawdziwa piątka, a za chwilę prawdziwa szóstka Kaczyńskiego. 10 lat temu prezes Kaczyński na konferencji prasowej ze słynnym już kanistrem mówił, że trzeba obniżyć ceny benzyny o połowę. No to te ceny benzyny wzrosły o połowę, a w ostatnim roku wzrosły tylko o 33 proc. "Tylko" dla tych, którzy są może właścicielami koncernu naftowego, ale "aż" o 33 proc. dla nas wszystkich, którzy jesteśmy konsumentami – mówił Kosiniak –Kamysz.