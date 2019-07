Teraz! koniec

18 czerwca do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek PKW o wykreślenie Teraz! z ewidencji partii politycznych – dowiedziała się „Rzeczpospolita" w sądzie. Poseł Ryszard Petru spóźnił się ze złożeniem sprawozdania finansowego aż 26 dni. Ustawa o partiach politycznych jest w tym względzie bardzo restrykcyjna. – Sąd nie bada, dlaczego tak się stało. Ustawa nie daje takiej możliwości. Nawet dzień spóźnienia w złożeniu sprawozdania jest przesłanką do wykreślenia partii z ewidencji – tłumaczy nam Krzysztof Lorentz, dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych PKW.

30 czerwca na Twitterze Ryszard Petru poinformował, że kończy karierę w polityce i nie będzie kandydował do Sejmu. „Przyszły rząd zderzy się z napiętym budżetem i koniecznością zaspokojenia obietnic, na które nie ma finansowania" – tłumaczył szef Teraz!, podkreślając, że opozycja nie podziela tych obaw, a więc godzi się na to.

Wygląda to jednak na sprytny skok do przodu. – Chyba lepiej wygląda sytuacja dla polityka, że sam likwiduje partię, niż robi to sąd z powodu zaniedbania – mówi nam jeden z polityków kiedyś bliski Petru. Zarząd wiedział bowiem, że PKW wniosek o likwidację złoży, a sąd zapewne rozstrzygnie ją albo w czasie wakacji, albo tuż po.

Nowoczesna popełniła jeszcze jeden błąd: nie odwołała się do Sądu Najwyższego – tak zrobiły SLD i Razem, zarzucając przepisom niekonstytucyjność. SN odesłał pytanie do TK, ale do dziś nie wydał postanowienia w tej sprawie. Dzięki temu SLD i Razem do dziś otrzymują państwową subwencję. W czwartek po południu Ryszard Petru poinformował nas esemesem, że „organy statutowe partii podjęły decyzję o wyrejestrowaniu partii (Teraz! Ryszarda Petru) z ewidencji partii politycznych".