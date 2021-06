Niemcy: Dobra passa Zielonych mija

Jest ona krytykowana w mediach za retuszowanie swego życiorysu, za brak zdecydowania w debatach medialnych, a ostatnio za rzekomy plagiat, którego miała się dopuścić w swej niedawnej książce „Teraz. Jak odnawiamy nasz kraj". Stefan Weber, austriacki analityk zwany łowcą plagiatów, twierdzi, że w swym programowym dziele Baerbock przepisała fragmenty z ogólnodostępnych materiałów jednej z rządowych instytucji. W pewnym miejscu swej 240-stronicowej książki, wydanej w prestiżowym wydawnictwie Ullstein, Baerbock pisze o rozszerzeniu UE w 2004 roku: „Unia rozrosła się z 15 do 25 członków – i przyjęła około 75 milionów nowych obywateli Unii". W tekście, z którego czerpać miała autorka, Stefan Weber znalazł następujący fragment :„Unia rozrosła się z 15 do 25 członków – i przyjęła około 75 milionów nowych obywateli Unii. Około połowa z nich mieszkała w Polsce". Tego rodzaju zbieżność sformułowań, nie tylko w jednym miejscu książki, miałaby świadczyć o plagiacie.

Argumenty Webera są, jak widać cienkie, na co zwrócił pierwszy uwagę ZDF, drugi program publicznej telewizji. Ale wiadomość o rzekomym plagiacie poszła w świat i trafiła na czołowe miejsca niemieckich gazet.

– Jest to zniesławienie i przejaw brudnej kampanii – twierdzi partia Zielonych. Wydawnictwo Ullstein zapewnia, że dokonało rzetelnej redakcji książki i nie miało żadnych formalnych zastrzeżeń, co do zawartych w niej treści.