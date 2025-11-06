Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Irena Lasota: Wygrane Trumpa i Mamdaniego zwiastują koniec systemu dwupartyjnego?

Wygrana Mamdaniego jest przede wszystkim klęską Partii Demokratycznej, tak jak wygrana Trumpa jest klęską Partii Republikańskiej. Czyżby koniec systemu dwupartyjnego?

Publikacja: 06.11.2025 11:07

Na burmistrza Nowego Jorku został właśnie wybrany Zohran Kwame Mamdani. Trump nazwał go komunistą, g

Na burmistrza Nowego Jorku został właśnie wybrany Zohran Kwame Mamdani. Trump nazwał go komunistą, gdyż Mamdani określa się mianem demokratycznego socjalisty.

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Irena Lasota

Prezydent Trump bardzo lubi negocjować zawieranie pokoju między różnymi zwaśnionymi nacjami. Ostatnio nawet w wywiadach posługuje się ściągawką, żeby wymienić wszystkie kraje, które dzięki niemu przestały walczyć. Ściągawka jest mu potrzebna, bo nie zawsze pamięta wszystkie nazwy państw; internet podśmiewywał się nawet z niego, że chwalił się pokojem zawartym między Albanią i Azerbejdżanem.

Niestety, jedynych dwóch prawdziwych wojen nie udało się Trumpowi zakończyć. Wojna Hamasu i Izraela jest przystopowana, ale może rozpalić się w każdej chwili, zwłaszcza że nie ma żadnych ustaleń w sprawie nawet pierwszych kroków pokojowych. Jest zawieszenie broni, a to nie to samo. Najgorzej jest z najprawdziwszą z wojen: Rosji przeciwko Ukrainie. Tutaj Trumpowi nic się nie udało, chociaż liczył, jak mówił, na swojego przyjaciela Putina. Ukrainie nie chce dać rakiet dalekiego zasięgu, za to flirtuje z Rosją B, czyli Białorusią, znosząc szereg sankcji, co oczywiście jest na rękę Putinowi.

Pozostało jeszcze 80% artykułu

RP.PL i The New York Times w pakiecie za 199zł!

Kup roczną subskrypcję w promocji Black Month - duet idealny i korzystaj podwójnie!

Zyskujesz:

- Roczny dostęp do The New York Times, w tym do- News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

- RP.PL- twoje rzetelne i obiektywne źródło najważniejszych informacji z Polski i świata z dodatkową weekendową porcją błyskotliwych tekstów, wnikliwych analiz i inspirujących rozmów w ramach magazynu PLUS MINUS.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Zbigniew Ziobro
Plus Minus
Kataryna: Zbigniew Ziobro jako osoba bez zasad ma komfort
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Paweł Rzewuski – pisarz, historyk, filozof, autor „Krzywdy” – horroru w klimatach sarmackich
Plus Minus
Podcast „Posłuchaj Plus Minus”: Jak straszy nas popkultura?
„Jedyna. Biografia Karoliny Lanckorońskiej”: Materiał na biografię
Plus Minus
„Jedyna. Biografia Karoliny Lanckorońskiej”: Materiał na biografię
„Szepczący las”: Im dalej w bór, tym więcej drzew
Plus Minus
„Szepczący las”: Im dalej w bór, tym więcej drzew
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
„Lot nad kukułczym gniazdem”: Wolność w kaftanie normy
Plus Minus
„Lot nad kukułczym gniazdem”: Wolność w kaftanie normy
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie