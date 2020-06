Protesty uchroniły Poroszenkę przed aresztem

Przed budynkiem sądu zebrało się kilka tysięcy osób, domagając się zaprzestania prześladowania byłego prezydenta, ale głównie, by wyrazić niechęć do obecnego szefa państwa Wołodymyra Zełenskiego. Szczególnie kijowian rozzłościła informacja, że Poroszenko musiał przełożyć datę pogrzebu własnego ojca, by stawić się w sądzie.