Rusza debata o Ładzie PiS, głównie wokół kwestii podatkowych

Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się pierwsza z serii debat wokół Polskiego Ładu. To jeden z elementów kampanii informacyjnej na temat tego przedsięwzięcia, które dla PiS jest najważniejsze od czasu kampanii wyborczych w 2019 i 2020 r. W piątek 21 maja w Chełmie odbędzie się debata tematyczna poświęcona ochronie zdrowia. Jak też wynika z naszych rozmów, jeszcze w tym tygodniu do konsultacji trafi jeden z projektów dotyczących zdrowia.

Zgodnie z planem PiS i rządu, najbliższe kilka tygodni to czas szerokiej kampanii, która ma przybliżyć Polakom założenia Polskiego Ładu. Tak jak informowała już „Rzeczpospolita”, jesienią ustawy realizujące ten program mają trafić do parlamentu. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki odwiedził m.in Stalową Wolę, Stężycę (woj. lubelskie) i miejsce budowy Via Carpathia w miejscowości Nowa Wieś na Podkarpaciu. – Polski Ład jest po to, żeby polscy pracownicy nie musieli pracować za takie stawki jak w 2015 r. – mówił Morawiecki w Nowej Wsi.